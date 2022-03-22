Yurt odasında şüpheli kadın ölümü

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan özel bir yurtta kalan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) birinci sınıf öğrencisi Ceydan Öztürk’ü (19) odasındaki yatağında hareketsiz halde fark eden arkadaşları, durumu yurt görevlilerine ve polise haber verdi.

Yurda giden sağlık ekipleri ve polis, genç kadının öldüğünü tespit etti. Genç kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinoplu olduğu belirtilen genç kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Ceydan Öztürk’ün cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)