Yurt dışına kaçmaya çalışan müteahhit: 44 bina yaptım 4’ü çöktü, vicdanım rahat

Adıyaman'da yıkılan binalar nedeniyle savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde deprem sonrası Gürcistan’a kaçmaya kalkışan müteahhitler Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, emniyette ilk ifadeleri alınan müteahhitler daha sonra sağlık kontrolüne götürüldü.
Sağlık kontrolüne götürüldükleri esnada basın mensuplarının yönelttiği sorulara cevap veren müteahhit Yavuz Karakuş, "44 bina yaptım, 4’ü çöktü. Her şeyi usulüne göre yaptım, vicdanım rahat" dedi.
Gözaltında bulunan müteahhit karı-kocanın İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin alınmaya devam edileceği öğrenildi.