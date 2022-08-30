Yurt dışına çıkarken yakalanmıştı: Ünsal Ban Ankara'ya getirildi

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı iddia edilen Ünsal Ban, gözaltı sonrası Ankara'ya getirildi. Ban, eşine ait kişisel verileri Sedat Peker'le paylaşma, tehdit ve şantaj iddiasıyla gözaltında.

Haber Merkezi

Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı öne sürülen eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, Ankara'ya getirildi.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, Muğla'nın Milas ilçesinde gözaltına alınan Ünsal Ban, sabah saatlerinde kara yoluyla Ankara'ya getirildi. Ban'ın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.

Ünsal Ban hakkında, "boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj" suçlamaları bulunuyor.

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