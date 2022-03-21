Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yüzde 106,13 arttı

TÜİK, Şubat 2022 yurt dışı üretici fiyat endeksine dair verileri açıkladı. Buna göre Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2022 yılı şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,35, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,68, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106,13 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 53,21 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre, yurt dışı üretici fiyatlarında madencilik ve taş ocakçılığındaki aylık artış yüzde 3,99, imalattaki artış yüzde 2,32 oldu. Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,67, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,70, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,90, enerjide yüzde 11,69, sermaye malında yüzde 1,54 artış olarak hesaplandı.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 12 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden tütün ürünleri yüzde 0,02, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 0,62, diğer ulaşım araçları yüzde 0,69 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 11,69, diğer mamul eşyalar yüzde 4,87, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri yüzde 4,19 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.

Sanayinin iki ana sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 112,24, imalatta yüzde 106,02 artış oldu. Artış, ara malında yüzde 124,67, dayanıklı tüketim malında yüzde 94,65, dayanıksız tüketim malında yüzde 86,43, enerjide yüzde 203,41, sermaye malında yüzde 88,52 artış oldu. (ANKA)