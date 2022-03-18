Yurt dışı çıkış harcı üç katına çıkarıldı

Yurt dışına çıkış harcı ile ilgili karar Resmî Gazete'de yayımlandı.
Yurt dışına çıkış yapan yolculardan tahsil edilen ve 50 TL olan harç bedelinde fiyat artışı gerçekleşti.
Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Ekli 'Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5597 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğinde karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Yürürlüğe giren kararın, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütüleceği belirtildi.