Yurdun bir katı kapatıldı, öğrenciler tepki gösterdi

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Milli Piyango Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri, "tasarruf ve sporcu konaklaması" nedeniyle yurdun bir katının kapatıldığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, bu nedenle odalarından atıldıklarını belirten öğrenciler, 5-6 kişi aynı odada barınmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Üniversite öğrencileri sosyal medyadan konuya tepki gösterdi.

Öğrenciler, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen’in yurdu ziyaret ettiğinde konuyu kendisiyle paylaştıklarını ancak sonuç alamadıklarını da açıkladı.

Yetkililerden açıklama

Milli Piyango Yurdu yetkilileri ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Mağduriyetin söz konusu olmadığını ifade eden yetkililer, "Yurdumuzda odalar 6 kişilik. Öğrencilerimiz odalarda 2 kişi kalıyordu. Ancak bakanlıktan gelen yazıda, hem tasarruf genelgesi kapsamında hem de Samsun merkezdeki yurtlarda yer olmadığı için turnuva için kente gelen sporcuların bu yurtta konaklatılması talimatı geldi. Biz de binanın 4’ncü katının bir tarafını kapattık. Sporcular geldiği zaman o katta kalıyor. Öğrencileri diğer odalara yerleştirdik. 6 kişi kaldıkları doğru değil" dedi.