Yunus Emre Vakfı soygunu Macaristan’a uzandı: 'Uluslararası bir skandalın parçası olabilir'

Son yılların en büyük yolsuzluk skandallarından biri olan Yunus Emre Vakfı soygunu Macaristan’a uzandı.

Kamu vakfı statüsündeki Yunus Emre Vakfı’nın kasasının naylon faturalarla soyulduğunun ortaya çıkmasının ardından operasyon düzenlenmiş ve iki ayrı dava ile vakfın o dönemki Başkanı Şeref Ateş ile bazı vakıf yöneticileri ve çalışanları tutuklanmıştı.

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Macaristan vatandaşları hakkında gerçeğe aykırı faturalar düzenlendi

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Budapeşte’de bulunan ve Yunus Emre Vakfı’na bağlı olarak faaliyet yürüten Yunus Emre Enstitüsü hakkında soruşturma başlatıldı.

Macaristan basınında, enstitünün birçok Macaristan vatandaşının kişisel ve ticari verilerinin kötüye kullandığı belirtiliyor.

Enstitünün Macaristan vatandaşları hakkında gerçeğe aykırı faturalar düzenlediği ve Budapeşte Emniyet Müdürlüğü’nün şikâyetler üzerine soruşturma başlattığı açıklandı.

Öte yandan Macaristan basınında, Budapeşte’deki Yunus Emre Enstitüsü’nde yaşanan skandalın “uluslararası bir skandalın parçası olabileceği” vurgulanırken “Skandal, Erdoğan hükümetinin yakın siyasi çevresine de ulaştı” yorumu yapıldı.

Ne olmuştu?

Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk 2024 yılında patlak vermiş, yolsuzluğa ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, soygunun belgelerini haberden yaklaşık 10 gün sonra, 23 Aralık 2024'te Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etmişti.

2 Ocak 2025'te ise polis operasyonuyla birçok isim gözaltına alınıp tutuklandı. 23 kişi hakkında "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından iddianame düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, 5 Aralık 2025'te "birleştirme talepli" yeni bir iddianame düzenlendi. İddianamede sanık sayısı 30'a yükseldi ve yolsuzluk skandalına dair yeni bilgiler yer aldı.

Savcılığın “uydurma ve kurgu” olarak nitelendirdiği faturalara vakfın kasasından ödeme yapılmasına izin verilen belgelerde ve ödeme emirlerinde imzaları bulunan birçok isim yargılanmıyor.

Skandalın patlak vermesinin ardından Aile Bakanı Mahinur Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın, Yunus Emre Vakfı'na bağlı Yunus Emre Enstitüsü'nün Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

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