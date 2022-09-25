Yunanistan'ın adalara silah sevkiyatı yaptığı iddia edildi

Yunanistan'ın Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) ABD tarafından hibe edilen askeri zırhlı araçları sevk ettiği iddia edildi.

Habertürk'ün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; Ege'de görev uçuşu icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait İHA'lar bir hareketlilik tespit ederek, Yunanistan'a ait iki çıkarma gemisinin Midilli ve Sisam'a seyir halinde olduğunu belirledi.

Söz konusu gemilerin GASA statüsündeki Midilli'ye 23, Sisam'a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdiği öne sürüldü. Zırhlı araçların ABD tarafından Dedeağaç Limanı'na gönderilen araçlar olduğu aktarıldı.

Güvenlik kaynakları: Kabul edilemez

Güvenlik kaynakları 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve GASA statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak nitelendirdi.

GASA'lara özellikle ABD tarafından hibe edilen silahların yerleştirilmeye çalışıldığını ifade eden kaynaklar, söz konusu durumu "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Güvenlik kaynakları “Yunanistan’ın tüm davetlere karşılık toplantılara dahi katılmaması ve bu tarz provokasyonları yapması tansiyonu kimin artırdığının, kimin uzlaşmaz, saldırgan ve hukuksuz faaliyetler içinde olduğunun açık göstergesidir” diye konuştu.