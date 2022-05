Yunanistan’da yaklaşan öğrenci seçimleri ve Öğrenci Birlikleri’nin anlamı

Yunanistan’da üniversite öğrencileri, seçimler için 18 Mayıs’ta ülke genelinde sandığa gidecek. Normal koşullarda her sene yapılan seçimler, COVID-19 pandemisi nedeniyle 2019 yılından beri yapılamadı.

Tüm ülke genelindeki üniversitelerde gerçekleşen seçimlerle öğrenciler her fakültenin öğrenci temsil kurulunu seçecek. Türkiye’de her yıl üniversiteler bazında ayrı ayrı gerçekleşen Öğrenci Konseyi seçimlerinin aksine Yunanistan’da seçimler ulusal çapta gerçekleşiyor. Yine Türkiye’de yapılan seçimlerde YÖK’ün yönergesine göre adaylık için “Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmama” şartı aranırken Yunanistan’daki öğrenci seçimleri oldukça politik bir tarihe sahip.

Yunanistan’da Öğrenci Birlikleri ne anlam ifade ediyor?

Yunanistan'da gençlik hareketi 1967-1974 yıllarında iktidarda olan faşist cuntanın devrilmesinin önünü açan Politeknik Direnişi ile hafızalara kazınmıştı. Cuntanın devrilmesin ardından gelen reformlarla üniversite öğrencileri Öğrenci Birlikleri aracılığıyla üniversitelerde söz sahibi olma hakkını yasal olarak kazandı.

Her devlet üniversitesinin bir parçası olan Öğrenci Birliği’ne o üniversitenin tüm öğrencileri üye sayılıyor. Öğrencilerin üniversite gündemlerine dair tartışma ve karar alma süreçleri her fakültede ayrı ayrı düzenlenen Öğrenci Birliği Genel Kurul toplantılarıyla gerçekleşiyor. Bu toplantılara o fakültenin tüm öğrencileri katılabiliyor, söz alabiliyor ve alınacak kararlarda oy kullanma hakkına sahip oluyor. Her sene ulusal çapta gerçekleşen seçimlerle seçilen temsilciler kendi fakültelerinin Genel Kurul’una karşı sorumluluk taşıyor.

Öğrenci Birliği toplantıları, gençliğin sadece üniversiteye ait gündemleri değil ülkenin siyasi gündemlerini de tartışmasının ve ülke siyasetine dair söz söylemesinin bir aracı. Yani öğrenciler barınma, beslenme ve nitelikli eğitimin gibi konuların yanı sıra hükümetin Ukrayna’daki emperyalist savaştan uzak durması talebini de gündeme getirebiliyor.

Öğrenci Birliklerinin faal olarak işleyip işlememesi ise o üniversitedeki öğrenci hareketinin örgütlülüğüne bağlı olarak değişebiliyor. Normal şartlarda seçilen temsilcilerin Ulusal Öğrenci Birliği Meclisi’ni oluşturması gerekirken bu meclis uzun yıllardır faal değil. Hükümetin Öğrenci Birlikleri’ni politik faaliyetlerden arındırma çabaları ise sonuç almış değil. Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin geçtiğimiz yıl aldığı üniversitelere kalıcı bir biçimde polis konuşlandırma kararı Öğrenci Birliği gruplarının mücadelesiyle engellenmişti.

Öğrenci Birlikleri içerisinde öğrenciler uzun yıllardır çeşitli gruplar halinde örgütleniyorlar. Bu grupların önde gelenleri Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) gençlik örgütü Yunanistan Komünist Gençliği'nin (KNE) öncülüğünde kurulan Panspoudastikí, Yeni Demokrasi (ND) hükümetinin gençlik örgütü DAP, sosyal demokrat parti PASOK’un gençlik örgütü PASP, SYRIZA’nın desteklediği BLOKO ve bunlar dışındaki sol grupların desteklediği EAAK ve EAA olarak biliniyor.

Güncel güç dengeleri ve seçimler

En son 2019 yılında 51.390 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen seçimlerde Yunanistan genelinde yüzde 40,56 oy ile DAP birinci, yüzde 23,29 oy ile Panspoudastiki ikinci olmuş ve bunları sırasıyla yüzde 6,43 ile EAAK, yüzde 5,99 ile EAA, yüzde 1,36 ile BLOKO ve yüzde 8,23 oy ile diğerleri izlemişti.

Yunanistan’daki komünist gençlik hareketinin gücünü ölçmenin tek aracı olmasa da seçimler önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. 2019 yılında Panspoudastiki bir önceki seçime göre oyları yüzde 1,11 arttırmıştı. 2019’dan bu yana ise pandemi, artan yoksullaşma ve hükümetin üniversitelere yönelik saldırılarının seçimlere de yansıması muhtemel görünüyor.

KNE’nin 18 Mayıs’taki seçimlerde tüm üniversitelerde destekleme çağrısı yaptığı Panpsoudastiki’ öğrencilerin temel ihtiyaçlarının devlet tarafından giderilmesi, nitelikli ve bilimsel eğitim, herkese iş ve üniversitelerin NATO’ya kapatılması gibi taleplerle seçimlere giriyor. Ayrıca, Panspoudastiki grubu Öğrenci Birlikleri’nin PAME’ye (Tüm İşçilerin Mücadele Cephesi) bağlı MAS’ın (Tüm Öğrencilerin Mücadele Cephesi) bir parçası olmasını destekliyor.