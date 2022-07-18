Yunanistan'da uçak kazası: 8 kişi yaşamını yitirdi

Yunanistan'ın kuzeyinde meydana gelen bir kargo uçağı kazasınında uçakta bulunan sekiz mürettebat üyesinin tamamının öldüğü açıklandı.

Sırbistan'dan kalkan An-12 kargo uçağı, Cumartesi günü geç saatlerde Kavala'da iki Yunan köyü arasındaki tarlalara çakıldı. Ukraynalı mürettebatın yönettiği uçak, Kavala Uluslararası Havalimanı'nın yaklaşık 40 kilometre batısına düştü.

Sırbistan Savunma Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamaya göre uçakta tehlikeli maddelere dair hiçbir kanıt bulanmadı. Ancak uçağın kaza mahallinin etrafına dağılmış çok sayıda mühimmat taşıdığı belirtildi.

Yetkililer, dakikalar önce pilotun hava trafik kontrolörlerine bir motorda sorun olduğunu ve acil iniş yapmayı talep ettiğini söyledi, fakat uçak yönlendirildiği Kavala Havalimanı'na hiç varmadı.

AP'nin aktardığına göre Sırbistan Savunma Bakanı Nebojša Stefanović uçağın, alıcı olan Bangladeş'e 11,5 ton Sırp yapımı havan mühimmatı taşıdığını söyledi. Sırbistan'ın Niš kentinden kalkan uçak, Ürdün'ün Amman kentinde bir mola verecekti.

Uçak, Ukraynalı kargo şirketi Meridian tarafından işletiliyordu.