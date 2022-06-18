Yunanistan'da Tüm İşçilerin Militan Cephesi kongresine rekor katılım

PAME yönetimine

Değerli yoldaşlar

Emperyalist savaş çanlarının çaldığı, işçi sınıfına saldırıların hız kazandığı bir dönemde topladığınız kongreyi ve delegeleri Patronların Ensesindeyiz olarak selamlıyoruz.

Covid-19 pandemisi ve öncesinde yaşanmaya başlayan ekonomik kriz tüm dünyada işçi sınıfının kazanımlarının elden alınmasında etkili oldu. Patronlar tüm bu süreci kendi çıkarları doğrultusunda fırsatçı uygulamalarıyla hızlandırdı. Çalışma yaşamına uzaktan/evden çalışma gibi uygulamalar yerleşti. İki yıllık salgın hastalık dönemi ve sokağa çıkma yasakları işçi sınıfının örgütlü hareket etmesini engelledi.

Uzun mücadeleler sonucu elde edilen tarihsel kazanımlara saldırı hızlandı. İşte süreksizlik yaygınlaştı, bir yılını aynı iş yerinde dolduran işçi sayısı büyük oranda azaldı. Dünya'da ve tek tek ülkelerde işsizlik yükselerek devam etti. Güvencesiz, sosyal sigortası olmadan, kayıt dışı çalışma yaygınlaştı. Bazı sektörlerde uygulanan uzaktan çalışma gibi modeller, esnek çalışmayı artırdı. Sermaye sınıfı işçi sınıfını sindirmek için bu çalışma yaşamını dayattı.

Bu yeni dönem işçi sınıfının dinamiklerinde de yeni olanaklar yarattı. Çeşitli sektörlerde çalışan işçi sayılarında artışlar yaşandı. Elektronik ticaret sektörü ve buna bağlı olarak dağıtım şirketleri daha fazla yaygınlık kazandı. Paket taşımacılığında esnaf kuryelik motokuryelere dayatıldı. Motorlu ve araçlı olarak kendi şirketleri üzerinden parça başı iş mantığı ile çalışan kuryelerin sayısı çoğaldı. Tüm bu tabloya karşın kuryeler çalışma yaşamına karşı tepkiler üretmeye başladı. Bu özgün ve dinamik sektörde çalışan işçilerin çalışma yaşamını ne kadar hareketliyse mücadelesi de öyle oldu. Motokurye eylemlerinden ortaya çıkan hareketlilik ve eylem biçimi diğer sektörlere de güç veren bir nitelik yarattı.

Türkiye'de yeni yılın başında işçi sınıfının hareketlenmesinde motokuryelerin eylemleri öncülük yaptı. Daha sonra çorap fabrikalarında çalışan işçilerin mücadelesiyle, tekstil fabrikalarında, gemi söküm işçilerinin mücadeleleriyle devam etti. Tüm bu işçi hareketliliklerinin yönlendirilmesinde ve dayanışmasında Patronların Ensesindeyiz Ağı aktif bir katılımcısı oldu. Özellikle çorap sektöründe önemli bir fabrika olan Alpin Çorap'ta iş bırakma eylemine öncülük etmiş, başarılı bir sonuç elde etmiştir.

Sevgili yoldaşlar,

Tüm dünyada yoksulluk, işsizlik, açlık, hayat pahalılığı ve eşitsizlikler artıyor. İşçi sınıfının reel ücretleri sürekli geriliyor. Tüm buna karşın patronların servetleri ise astronomik bir şekilde genişliyor. Türkiye'de yeni yılda yaşanan işçi hareketliliğinin de gösterdiği gibi düşük ücretlere ve eşitsizliklere karşı mücadele işçi sınıfının önümüzdeki dönem mücadele başlıklarındandır. Çalışma hakkı, geçinebilecek ücretler, iş yerinde yaşanan haksızlıkların yok edilmesi, eşitsizliklerin ortadan kalkması bu dönem işçi sınıfının kavgasını yükselteceği taleplerdir.

Patronların Ensesindeyiz Ağı olarak Türkiye'de işçi sınıfının değişen yapısı karşısında yeni araçlar üretiyor, esnek ve radikal bir mücadele alternatifini yaratıyoruz. Sektör dayanışma ağlarında, iş yeri komitelerinde, haberleşme, dayanışma ve mücadele eksenin bir örgütlenme çalışması yürütüyoruz. Göçmen ve Türk işçilerin birlikte mücadelesi için yeni örnekler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Patronların göçmen karşıtlığı üzerinden işçi sınıfı mücadelesini gölgelemesine karşı uyanık adımlar atıyoruz.

Değerli yoldaşlar,

Kapitalizm belası, dünyayı bir avuç asalağın çıkarları için yok ediyor. Emperyalist savaşlarla emekçiler yerinden yurdundan ediliyor. Dünyada yüzlerce milyon göçmen, mülteci emekçi başka ülkelerde patronlar için kölelik koşullarında çalışmak zorunda kalıyor. Kaynaklar, yeraltı ve yerüstü bütün zenginlikler patronlar tarafından yok ediliyor. Bu yok oluş sadece işçi sınıfının mücadelesi ile durdurulabilir. İşçi sınıfı dünyanın yok olmasını seyretmeyecek Yunanistan'da da, Türkiye'de de ve tüm Dünya'da sermaye sınıfına karşı mücadeleyi büyütecek.

Dünyamızın yok oluşuna karşı işçi sınıfının örgütlülüğünü güçlendirmekten başka bir çaremiz yok. İşçi sınıfının güncel dinamiklerini, yeni mücadele biçimlerini yaratmak zorundayız.

Sizleri ve PAME'yi selamlıyor, kongrenizin başarılı bir şekilde geçmesi için dayanışma duygularımızı paylaşıyoruz.

Yaşasın sınıf mücadelesi,

Yaşasın enternasyonal dayanışma!

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI/ TÜRKİYE