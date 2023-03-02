Yunanistan'da tren kazasında ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Yunanistan'ın Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde bir yolcu treni ile yük treni çarpışmış, ülkede en az 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısının 42'ye yükseldiği, 57 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haberde, 6'sı ağır olmak üzere 57 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kaza sırasında çıkan yangın nedeniyle arama kurtarma çalışmalarında ve enkazdan çıkarılan bazı cesetlerin tanınmasında zorluk yaşandığı belirtilen haberlerde, kayıp ailelerinin DNA testi için örnek verdiği aktarıldı. (AA)