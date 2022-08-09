Yunanistan'da son 24 saatte 65 orman yangını bildirildi

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı bugün yaptığı açıklamada, 24 saatlik periyotta saat 18.00'e kadar toplam 65 orman yangını çıktığını belirtti. Kurum, birçok bölgede Çarşamba günü de yangın tehdidinin çok yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Yetkililer, Ege'nin kuzeyindeki Semadirek adasında çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Öte yandan Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği Çarşamba günü için, Attika, Orta Yunanistan, Mora, Doğu Makedonya, Trakya ve kuzey Ege'deki Sakız Adası bölgeleri için turuncu kodlu yangın uyarısı yayınladı.