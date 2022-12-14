Yunanistan'da polis kurşunuyla ölen çocuk için düzenlenen eylemlere polis saldırısı

Yunanistan'da 5 Aralık'ta polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan ve dün yaşamını yitiren 16 yaşındaki çocuk için düzenlenen eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alındı, bir eylemci yaralandı.

'Romanların hayatı değerlidir'

Polis kurşunuyla ölen Roman kökenli Kostas Frangulis için Atina'nın merkezi ve Selanik'in Kamara bölgesinde toplanan gruplar, Frangulis için adalet çağrısında bulundu, "Romanların hayatı değerlidir" şeklinde slogan attı.

Polis eylemcileri dağıtmak için biber gazı ve tazyikli su kullandı. Olaylar sonucu çok sayıda kişi gözaltına alınırken bir eylemci yaralandı.

Atina'nın batısındaki Aspropirgos bölgesindeki Roman mahallesinde de tren yolu yakınında yakılan ateşler nedeniyle tren seferleri aksadı.

Atina'da Romanların yaşadığı bölgelerdeki otobüs seferleri tedbir amacıyla askıya alındı.

'Satın aldığı benzinin parasını ödemediği için...'

Yunanistan'ın Selanik kentinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu 5 Aralık'ta başından ağır yaralanmış, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, polisin çocuğu, satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı" öne sürülen çocuğu, "polisin iki el ateş açarak durdurmaya çalıştığı" kaydedilmişti.

İpokrateio Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 5 Aralık'tan bu yana tedavi gören çocuğun hayatını kaybettiği belirtilmişti. (AA)