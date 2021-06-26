Yunanistan'da öğretmenlerin grevi bakanın isteği üzerine 'yasa dışı' ilan edildi

Yunanistan Eğitim Bakanı, Atina'daki bir alt mahkemenin ortaokul öğretmenlerinin grevini "yasa dışı" ve "taciz edici" olarak yasakladığını söyledi.

Pazartesi sabahı 11'den öğlen 2'ye kadar öğretmenler iş bırakacaklarını açıklamıştı. Öğretmen sendikası OLME ülkenin 37 yeni “prototip” okuluna giriş için yapılan rekabetçi sınava karşı grev ilan etmişti.

Ortaokul (7-9. Sınıflar) ve lise (10-12. Sınıflar) düzeyindeki bu okullara, müfredatta belirli bir serbestlik verilecek.

Cumartesi günü erken saatlerde, Başbakan Kiriyakos Miçotakis gençlerden oluşan bir dinleyici kitlesine hitaben yaptığı konuşmada, “modası geçmiş sendikal tutumları” eleştirdi ve mahkemenin bakanlık lehinde karar vermesini umduğunu dile getirdi.