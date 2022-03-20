Yunanistan'da neo-nazilerden Sovyet anıtına saldırı

Yunanistan başkenti Atina'nın Kallitea bölgesinde bulunan Sovyetler Birliği askeri anıtına Ukrayna'daki neo-nazi Azov Tugayı destekçileri tarafından saldırı düzenlendi.

Faşist saldırıda anıtın üzerine spreyle nazi simgelerinin boyandığı görüldü.

Saldırının ardından Yunanistan Komünist Partisi tarafından açıklama yapıldı. Neo-nazi gruplar tarafından yapılan saldırının kınandığı açıklamada, parti üyelerinin saldırının ardından anıtı ziyaret ederek anıta çiçekler ve Ukrayna'daki emperyalist savaşı kınayan pankartlar bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Faşistlerin bulundukları oyuklardan çıkarak yaptığı sefil saldırı, Sovyetler Birliği'ndeki sosyalizmin başarılarını ve SSCB'nin Nazileri yenerek barış ve kardeşlik getirdiği gerçeğini silemeyecek. Bu saldırıların önünde duracağımızı onlara açıkça göstereceğiz" denildi.