Yunanistan’da mülteci teknesi battı: 12 kişi kurtarıldı, onlarca kişi kayıp

Yunanistan'ın Bolukendire adasının güneyinde mültecilerin bulunduğu tekne battı. Yunanistan Sahil Güvenliği, 12 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Yunanistan Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, Bolukendire adasının güneyinde mültecilerin bulunduğu teknenin battığı ifade edildi. Açıklamada, ilk raporlara göre teknede 32 kişinin bulunduğu ancak kurtulanlardan birinin teknede 50 kişinin bulunduğunu söylediği belirtildi. Yapılan açıklamada, helikopterler ve botlarla arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Uluslararası Göç Örgütü, Akdeniz’de Libya açıklarında iki teknenin batması sonucu 163 mültecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.