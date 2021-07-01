Yunanistan'da koronavirüs için bedava test kiti dağıtımı başladı

Yunanistan'da ücretsiz kendi kendine koronavirüs testlerinin dağıtımı bugün ülke çapındaki eczanelerde başlıyor.

Yunanistan menşeli Kathimerini'nin aktardığı üzere kamu ve özel sektör çalışanları ile 18-30 yaş arası gençler, Yunanistan'ın sosyal güvenlik kurumu olan AMKA sosyal güvenlik numaralarını göstererek Temmuz ayı için dört ücretsiz (her hafta için bir adet) kendi kendine teşhis testine sahip olabilecekler.

Panhellenik Eczacılar Birliği tarafından Salı günü yapılan duyuruya göre, dört kendi kendine test Temmuz ayı için alınabilecek.

Eczacılar Birliği, kendi kendine testlerin ücretsiz dağıtımının, tamamen aşılanmış ve üzerinden 14 günden fazla bir süre geçmiş kişileri ilgilendirmediğini kaydetti.