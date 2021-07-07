Yunanistan'da iki bıçaklı saldırı

34 yaşındaki zanlı, Salı gecesi Diavata göçmen kampında ikamet eden birine döner satırıyla saldırdığı iddiasıyla Selanik'te gözaltına alındı.

Saldırı sonucunda sol kolundan yaralanan 36 yaşında bir Suriyeli sığınmacı hastaneye kaldırıldı. Saldırgansa hafif yaralanmalar nedeniyle tedavi altına alındı. Saldırgan ayrıca eski askeri kamptaki bir bekçi kulübesine zarar vermekten yargılanacak.

Saldırının iki kişi arasında çıkan kavga sırasında meydana geldiği bildirildi. Tartışmaya neyin yol açtığı bilinmiyor.

Atina'nın doğusundaki Zografou banliyösünde de bir kişinin Çarşamba sabahı yoldan geçenlere rastgele bıçakla saldırmaya başlamasının ardından en az dört kişi yaralandı.

İlk haberlere göre, saldırgan sabah saat 9.30 sıralarında mahallenin sokaklarında çevreye saldırmaya başladıktan kısa bir süre sonra gözaltına alındı. Saldırının ardından Makriyianni Caddesi'ndeki evine geri dönen saldırgan polisi arayıp saldırıları kabul etti.

Yunanistan hükümet medyası ANA-APA'nın bildirdiğine göre, saldırganın akıl hastalığı geçmişi bulunuyor.