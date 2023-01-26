Yunanistan'da hava durumu nedeniyle sivil savunma kurumları alarma geçti

Yunanistan'da Meteo hava servisine göre, ülkenin geniş kesiminde şimşek ve dolu eşliğinde şiddetli yağmurlar ve fırtınalar bekleniyor.

Ülkenin kuzeybatı, orta ve kuzey bölgelerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

Ülke çapında havanın kötüleşmesi nedeniyle İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı Hristos Stiliyanides, meteorolojik verileri değerlendirmek ve bir yanıt taslağı hazırlamak için dün bir toplantıya başkanlık etti.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanı, yaklaşan tehlikeli hava durumu nedeniyle ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunla hızla başa çıkmak için tüm sivil savunma mekanizmasının şimdiden yüksek alarma geçtiğini vurguladı.

Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili diğer bakanlıklar, ülke genelindeki bölgesel makamlar ve belediyelerin yanı sıra otoyol işletmecilerine tam hazırlıklı olmaları konusunda bilgi verdi. Halkın, tehlikeli hava koşullarının beklendiği bölgelerde seyahatlerini mutlak minimumda tutması ve gerekli tüm önlemleri alması tavsiye edildi.

Yunanistan Ulusal Meteoroloji Servisi'nin (EMY) Çarşamba günü yayınladığı bültene göre, Cuma gününe kadar havanın sertleşmesi, şiddetli yağmur ve gök gürültülü sağanak yağış, kar yağışı, şiddetli rüzgar ve sıcaklıklarda düşüş bekleniyor.