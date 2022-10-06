Yunanistan'da göçmenleri taşıyan 2 tekne battı: 15 ölü, 90 kayıp

Yunanistan'ın Midilli adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir tekne battı.
İlkha'nın haberine göre yaklaşık 40 kişinin bulunduğu teknedeki 5 kişi kurtarılırken 15 kişi boğularak hayatını kaybetti.
Teknedeki yaklaşık 20 mültecinin dalgalar arasında kaybolduğu belirtildi.
Çuha Adası yakınlarında da yaklaşık 100 mülteci taşıyan yelkenli bir tekne kayalıklara çarparak battı.
Diakofti limanı açıklarında batan tekneden 30 kişi kurtarılırken, yaklaşık 70 kişiden haber alınamadığı belirtildi.
Bölgede arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.