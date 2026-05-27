Yunanistan’da Çipras’ın yeni partisine komünistlerden tepki: ‘Düzenin halkın öfkesini soğurma girişimi’

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Başkent Atina'nın merkezindeki Thision Meydanı'nda halkın karşısına çıkan eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bundan sonra siyasete yeni kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisi ile devam edeceğini kaydetti.

Çipras, kırmızı ve mavi renklere sahip yeni partisinin "dünyada hakim olan haksızlıklar ve savaşlara karşı mücadele edeceğini" ileri sürdü.

Dünyada yaşanan çatışmalara değinen Çipras, Yunanistan'ın, kendini tehlikeye sokan "cepteki müttefik" mantığının aksine, acilen aktif ve çok yönlü bir dış politikaya ihtiyaç duyduğunu savundu.

Çipras, partisinin vaatlerini ise "onurlu yaşam, güçlü demokrasi, güçlü ve adil bir ekonomi, sosyal devlet anlayışı, haklarını koruyan ve barış köprüleri kuran bir Yunanistan" olarak sıraladı.

Ülkenin ekonomik kriz yaşadığı 2015-2019 yıllarında başbakanlık yapan Çipras, 2009-2023 yılları arasında liderliğini yaptığı Radikal Sol İttifaktan (SYRIZA) ve milletvekilliği görevinden Ekim 2025'te istifa etmişti.

Komünistlerden tepki

Çipras’ın dün akşam Atina’daki Thiseio’da yaptığı açıklamada “yeni dönemin yöneten solu” iddiasını ortaya koyması, Yunanistan Komünist Partisi’ne yakın çevrelerce sert sözlerle eleştirildi.

Çipras’ın girişiminin, "halkın bugün ihtiyaç duyduğu şeyin, kâr ve savaş politikalarıyla bütünlüklü bir hesaplaşmasının karşısına dikilen yeni bir baraj” olduğu kaydedildi. Yeni oluşumun, halktaki öfke ve hoşnutsuzluğu sistem içi hedeflere hapsetmeyi amaçladığı savunuldu.

‘Yeni vatanseverlik’ söylemine tepki

Çipras’ın konuşmasında öne çıkardığı “yeni vatanseverlik” vurgusu da eleştirilerin hedefindeydi. Bu söylemin, “toplumsal uyum” ve “Avrupa kazanımlarına bağlılık” adı altında halkın burjuva devlete ve kurumlarına yeniden bağlanması girişimi olduğu belirtildi.

Çipras’ın Yunanistan’daki sorunları “devletin ganimet gibi görülmesine” bağlaması da eleştirildi. Buna karşılık yapılan değerlendirmede, sorunun yalnızca devleti yöneten kadrolarda değil, sermayenin çıkarlarını korumak üzere örgütlenmiş devletin sınıfsal niteliğinde olduğu belirtildi.

Programda ‘adil kalkınma’ ve ‘şeffaf devlet’ vurgusu

Çipras’ın açıkladığı yedi eksenli programda “şeffaflık”, “hesap verebilirlik”, “adil kalkınma”, “enerji demokrasisi”, “dijital demokrasi” ve “çok boyutlu dış politika” gibi başlıklar yer aldı. Ancak bu başlıkların, eleştirel değerlendirmede sermayenin yeni ihtiyaçlarını örten bir söylem olduğuna işaret edildi.

Özellikle “modern finansman kurumları”, “tarımsal üretim ve imalatın desteklenmesi” gibi vaatlerin kapitalist rekabetçilik hedefiyle bağlantılı olduğu, bunun da emekçiler açısından yeni hak kayıpları, düşük ücretler ve büyük sermaye lehine düzenlemeler anlamına geldiği ifade edildi.

SYRIZA hükümeti hatırlatıldı

Çipras’ın geçmişteki SYRIZA hükümeti dönemine de atıf yapılan değerlendirmede, üçüncü memorandum, NATO’ya bağlılık, sağlık ve eğitimde kesintiler, Avrupa Birliği’ne verilen taahhütler ve İsrail’le geliştirilen ilişkiler hatırlatıldı.

Çipras’ın konuşmasında Filistin halkına yönelik saldırılara değinmesi ise SYRIZA hükümetinin İsrail’i stratejik ortak olarak gören politikaları nedeniyle ikiyüzlü bulundu.

‘Halkın kurtarıcılara değil mücadeleye ihtiyacı var’

Çipras’ın “demokratik ve ilerici seferberlik” çağrısı da geçmişte SYRIZA tarafından kullanılan söylemlerin yeniden dolaşıma sokulması olarak değerlendirildi. Eleştiride, bu çağrının sınıf mücadelelerinin radikal niteliğini törpülemeyi amaçladığına dikkat çekildi.

Açıklamada, işçilerin, çiftçilerin ve gençlerin “eski sosyal demokrat malzemelerden”, eski bakanlardan ve sistemin her kriz anında yeniden sahneye sürdüğü “kurtarıcılardan” bekleyecek bir şeyi olmadığı vurgulandı.