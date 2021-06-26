Yunanistan'da Bakan greve çıkan öğretmenleri mahkemeye verdi

Yunanistan Eğitim Bakanı Niki Kerameus, devlet ortaokulları öğretmenleri sendikası OLME'yi Pazartesi günü grev yapmalarını önlemek için mahkemeye veriyor.

Sendika, ülke genelinde 37 belirlenmiş “prototip okula” giriş sınavlarının yapılacağı gün olan Pazartesi günü 11.00-14.00 saatleri arasında üç saatlik bir iş durdurma kararı aldı. Durdurma, yalnızca sınavlara katılan öğretmenleri ilgilendiriyor.

Ortaokul (7-9. Sınıflar) ve lise (10-12. Sınıflar) düzeyindeki bu okullara, müfredatta belirli bir serbestlik verilecek.

Ancak bu okullara girebilmek için rekabetçi sınav sistemi ülke sendika tarafından eleştiriliyor.

Bakan Kerameus, Atina'nın bir alt mahkemesine yaptığı acil başvuruda, grevin "yasadışı" ve "taciz edici" olarak değerlendirilmesini istiyor. Mahkeme kararının bugün geç saatlerde açıklanması bekleniyor.