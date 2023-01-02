Yunanistan'da aşısız sağlık personeli işbaşı yaptı

Yunanistan'da 16 aydır Covid-19 aşısı olmayan ve bu nedenle açığa alınan sağlık personeli, Danıştay kararıyla bugün işbaşı yaptı.

Aşı olmayan sağlık personelinin haftada iki kez Covid-19 testi yapması, çalışma sürecinde yüksek korumalı KN95 tipi maske kullanması öngörülüyor.

Yunanistan Devlet Hastanesi Çalışanları Federasyonu (POEDIN), yaklaşık 2 bin sağlık çalışanının Ulusal Sağlık Sistemine ve EKAB ambulans hizmetine geri dönmesinin "bir ferahlama sağlayacağını" kaydederken, kronik personel yetersizliği sorununun devam ettiğini ekledi.

POEDIN, sözleşmeli personel ve ek daimi personel istihdamının arttırılması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan'da hükümet, 1 Eylül 2021'e kadar en az bir doz aşı olmayan sağlık çalışanlarının iş akitlerini askıya almıştı.