Yunanistan tekrar açılıyor, maske zorunluluğu kalkıyor

Yunanistan Hükümeti, koronavirüs koruma önlemlerini daha da hafifletmek için bir dizi karar açıklayarak Perşembe sabahından itibaren Yunanistan'da maskelerin artık dışarıda takılması gerekmeyeceğini doğruladı.

Çarşamba günü düzenlediği olağan kamu brifinginde konuşan Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, son birkaç ayda vaka sayılarının düşmesiyle kısalmış olan gece sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırıldığını duyurdu. Ancak sabah 01.30-05.00 sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu boyunca geçerli olmaya devam edecek.

Ayrıca tam aşılanan insanların işe veya spor salonu gibi yerlere gitmeden önce hafta bir kez Covid-19 testi sunmalarına artık gerek olmayacak. Bununla birlikte, tam bağışıklık için nihai aşının üzerinden en az 15 gün geçmiş olması gerektiği belirtiliyor.

Ülkede restoran ve barlarda aynı masanın etrafında oturmasına izin verilen kişi sayısı 10'a çıkarılıyor ve düğün gibi açık hava sosyal etkinlikleri 300'e kadar misafir ağırlayabiliyor.

Hükümete koronavirüs politikası konusunda tavsiyelerde bulunan uzmanlar komitesi, yüksek riskli olarak kayıtlı olanların yüz yüze işlem yapmaması şartıyla tüm memurların göreve çağrılmasını da tavsiye etti.

Yunanistan'ın bu adımı İtalya, Fransa ve İspanya'nın benzer adımlarını takiben geldi.