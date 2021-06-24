Yunanistan Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açtı, sırada Kıbrıs Cumhuriyeti var

Yunanistan'ın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açmasının ardından Kıbrıs Cumhuriyeti de önümüzdeki haftalarda Şam'daki büyükelçiliğin yeniden faaliyetlerine başlayacağını duyurdu.

Euronews 19 Haziran tarihli haberinde Yunanistan'ın Suriye'deki büyükelçiliğinin artık açık olduğunu teyit ettiğini bildirmişti.

Şam ile diplomatik ilişkilerini yeniden kurmaya başlayan Avrupa ülkeleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile sınırlı değil. Çekya Suriye'deki büyükelçiliğini hiç kapatmamıştı. Bulgaristan ve Macaristan da diplomatik temsilcilerini yeniden Şam'a gönderiyor.

Greek City Times'ın aktardığına göre Yunanistan Mayıs 2020'de Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurmuş, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da ülkenin önceki Suriye büyükelçisi Tasia Athanassiou'yu bakanlığının Suriye Özel Temsilcisi olarak atamıştı.

Ancak o tarihten sonra bu konuda herhangi bir gelişme haber olmamıştı. Ta ki 31 Mayıs'ta bir Suriyeli gazeteci Şam'daki Yunanistan Büyükelçiliği'ne AB ve Yunanistan bayraklarının çekildiğini fotoğraflayana kadar. Ardından da Yunanistan'ın büyükelçiliğinin artık açık olduğunu Euronews'a teyit ettiği haberi geldi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Şam'daki maslahatgüzarı Sevag Avedissian da Euronews'a yaptığı açıklamada Suriye'deki büyükelçiliklerinin yeniden faaliyete geçme sürecinde olduğunu bildirdi. Avedissian büyükelçiliğin önümüzdeki haftalarda açılacağını söyledi. Ülkesinin geçen yıl Ekim ayının ortasından itibaren Suriye'deki diplomatik varlığını bir otelde sürdürdüğünü ifade eden Avedissian, Güney Kıbrıs'ın AB'nin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı politikalarına uygun olarak ülkeye büyükelçi değil maslahatgüzar atadığını kaydetti.