Yunanistan Komünist Partisi savaşa karşı eylem düzenlendi: Tek umut halkların mücadelesi

Atina’da Yunanistan Komünist Partisi'nin (KKE) çağrısıyla binlerce kişi savaşa karşı bir araya geldi.

Rus Büyükelçiliği önünde başlayan eylem, emperyalist savaşa ve Yunanistan’ın savaşa dahil olmasına karşı sloganlarla ABD Büyükelçiliği önüne kadar devam etti.

Eyleme katılanlar, bu savaşta bir taraf seçmeyeceklerini, tek umudun halkların mücadelesi olduğunu dile getirdiler.

“ABD ve Rusya, insanların kanları ile çizilen sınırlarla dünyayı yeniden paylaşıyor” sloganları atılırken, KKE Genel Sekreteri Dimitris Kutsumbas yaptığı açıklamada, “Emperyalist bir merkezin ya da emperyalist tarafların seçimi, halkların, Yunan halkının katliamı anlamına gelir. Yalnızca bağımsız, sermaye ve emperyalizm karşıtı bir siyasi hat işçiler ve halk için bir çıkış yolu olacaktır. Emperyalist savaşa hayır diyoruz. Yunanistan derhal bu sürece dahil olmayı durdurmalıdır. Ölüm üsleri derhal kapatılmalıdır” dedi ve ülkedeki Amerikan üslerinin kapatılması gerektiğini vurguladı.

Selanik’te de işçiler ve gençler Rus ve ABD Konsoloslukları önünde toplanarak Yunanistan’ın emperyalist yarışa dahil olmasının yalnızca Yunan sermayedarlarının çıkarına olduğunu belirten açıklamalar yaptılar. Eylemde “Dedeağaç halkın limanı, emperyalistlerin üssü değil”, “Askerler halkın çocukları, sınır ötesinde işleri yok” sloganları atıldı.