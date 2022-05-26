Yunanistan Komünist Gençliği Dedeağaç’ta antiemperyalist kamp düzenliyor

Yunanistan Komünist Gençliği (KNE) 27-28-29 Mayıs tarihlerinde Dedeağaç’ta anti-emperyalizm temalı bir kamp düzenliyor.

Dedeağaç ABD ve Yunanistan arasında imzalanan anlaşmaların sonucunda yeni bir ABD üssü kurulması planlarıyla yakın zamanda gündeme gelmişti.

KNE Makedonya ve Trakya öğrenci örgütlerinin düzenlediği kampın sloganı “Dedeağaç emperyalist üslerin ve amaçların değil halkın limanıdır!” olacak.

Kampa davet edilen Türkiye Komünist Gençliği (TKG) temsili bir katılım gösterecek.

Üç gün sürecek kampın programı çeşitli siyasi etkinlikler, konserler ve futbol turnuvasından oluşuyor.