Yunanistan Göç Bakanı video yayınladı: 'Türkiye göçmenleri şiddet uygulayarak itiyor'

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, göçmenlerin Türkiye Sahil Güvenlik görevlileri tarafından itildiğinin görüldüğü bir video yayınladı.

Twitter üzerinden yayınladığı videosunda Mitarakis "Görüntülerde Türk sahil güvenliğinin uluslararası hukuku ve AB ortak bildirisini ihlal ederek göçmenleri şiddetle Yunanistan'a ittiği görülüyor." dedi.

Videonun "Yunanistan tarafından kurtarılan bir mülteci tarafından çekildiğini" söyleyen Bakan, Türkiye'yi "göç akışlarını araçsallaştırılmakla" suçladı.

Mitarakis, olayın nerede ve ne zaman meydana geldiğini söylemedi.