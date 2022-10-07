Yunanistan Başbakanı: Türkiye'yle diyaloğa açığız

Çekya'nın başkenti Prag'da gazetecilere açıklama yapan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "provokasyonlara karşın" Türkiye'yle diyalog kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Miçotakis AB Devlet Başkanları'yla bir araya geleceği toplantının öncesinde yaptığı konuşmasında, "Yunanistan hiçbir zaman provokasyonlara imza atmaz, provokasyona uğradığındaysa her daim özgüvenle yanıt verir" dedi.

Ege'deki gerilim üzerinden Atina'yı suçlamanın "temelsiz" olduğunu savunan Yunanistan Başbakanı, uluslararası hukukun kendilerini desteklediğini söyledi.

Erdoğan-Miçotakis arasında gergin yemek

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Prag'da gerçekleşen yemekli davette bir araya geldi.

Yemek basına kapalı gerçekleşirken, Erdoğan'la Miçotakis arasında ufak çaplı bir sözlü atışma gerçekleştiği iddia edildi.

Yunanistan menşeli Kathimerini'ye konuşan Yunan diplomatik kaynakları, Erdoğan'ın yemek esnasında Atina'nın bölgede "provokatif adımlar attığını" söylediğini aktarırken, Yunanistan Başbakanı'nınsa "Türkiye'nin Ege Adaları üzerinde Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamaktan vazgeçmesi gerektiğini" şeklinde yanıt verdiğini ifade etti.

Erdoğan: Beyefendi konuşmamdan çok rahatsız olmuş

Erdoğan Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu programında düzenlediği konuşmasının bir bölümünüyse Miçotakis'le olan atışmasına ayırdı. Akşam yemeğinde Miçotakis'le çıkan gerginliğe ilişkin Erdoğan, "Bu akşam yemekte benim konuşmam vardı. Konuşmamı yaptım. Beyefendi konuşmamdan çok rahatsız olmuş. Rahatsız olduğu için de kimden izin aldı bilmiyorum herhalde başkandan almış izni." ifadelerini kullandı.

Erdoğan yemek esnasında geçen konuşmalara ilişkin şunları kaydetti:

"Orada çıkıp bir konuşma yaptı. Kendisine bizim ağır gelecek ifadeler kullandığımızı söyledi. Aslında ağır bir şey yoktu. Ve olması gereken yerde değiller. Hala bunların bütün politikaları yalan üzerine kurulu. Hep yalan, dürüstlük yok. 'Hadi bir araya gelelim' dediğimizde kıyıdaş ülkelerle birlikte. Buna yanaşmıyorlar. Ve araya da birçok ülkeyi sokuyorlar. Birçok ülke de bizden adım atmamızı beklediler. Sizin bir yerlerden izin almanız gerekiyor. 'Yok' dedi, 'Ben izin almam' dedi. 'Benim zaten 2 ayım kaldı, görüşelim bitirelim bu işi' dedi. Sizin muhataplarınız belli. Bizim de Yunanistan'la görüşeceğimiz bir şey yok, zaman içinde temenni ederim ki bir görüşme fırsatı yakalarız."