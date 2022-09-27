Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye bu oyunda yalnız

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yunanistan hakkında söylediği "Mültecilere kapanan kapılar, insanımızı katleden PKK'lı teröristler ile FETÖ'cü alçaklara sonuna kadar açıldı" ifadelerine dair açıklamada bulundu.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Miçotakis, Türkiye hakkında "Karşı taraf yalan ve tehditlerine devam edebilir, ama bu oyunda yalnız... Onlar sadece Yunanistan'la değil, Avrupa Birliği, Avrupa'nın bütünü ve NATO'daki müttefiklerimizle de mücadele içerisindeler" ifadelerini kullandı.

Miçotakis sözlerine şöyle devam etti:

"Kışkırtıcı sözler yerine bırakın barışçıl eylemleri ve esas diyalog yolunu seçsinler.

Yunanistan uluslararası hukukun gücü, silahlı kuvvetlerin teyakkuzda olması ve müttefiklerin de desteğiyle sakin ve net duruşundan emin olmaya devam ediyor."