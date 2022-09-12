Yunanistan: Ankara'nın gayriciddi taşkınlığına hak ettiği ilgiyi gösteriyoruz

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Ioannis Oikonomou, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Yunan halen kaşımaya, kaşınmaya devam ediyor. Başkalarının hesabına maceraya atılırsanız sonuçlarına katlanırsınız. Bu Yunanistan’a bir uyarıdır" sözlerine dair açıklamada bulundu.

Türkiye tarafından Yunanistan hakkında yapılan açıklamalara dair "yanılgılara dayalı bir gerçeklik inşa etme çabası" diyen Oikonomou, "Ankara'nın gayriciddi taşkınlığına hak ettiği ilgiyi gösteriyoruz. Yunanistan hükümeti, gereken her yerde uygun şekilde yanıt verir" değerlendirmesinde bulundu.