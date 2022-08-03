Yunan istihbarat servisi bir gazeteciyi fişlediğini kabul etti

Yunanistan'ın Ulusal İstihbarat Servisi (EYP) başkanı bir meclis komitesine verdiği ifadesinde, bir gazeteciyi fişlediklerini söyledi. Konuya ilişkin Reuters'a konuşan iki vekil, 29 Temmuz'daki ifadede, EYP istihbarat servisi başkanı Panagiotis Kontoleon'un CNN Yunanistan için çalışan bir gazeteci olan Thanasis Koukakis'i gözetlediğini kabul ettiğini aktardı.

Söz konusu haber, parlamentoda milletvekillerinin telefonlarında gözetleme yazılımlarının bulunmasını takiben geldi.

Parlamentonun oluşturduğu komite muhalefetteki PASOK partisi lideri Nikos Androulakis'in cep telefonunda gözetleme yazılımı bulmasının ardından üst mahkeme savcılarına şikayette bulunmasının ardından toplanmıştı.

Hükümet sözcüsü Yiannis Oikonomou Reuters'e verdiği demeçte, Yunan makamlarının Koukakis'in fişlenmesinde kullanıldığı iddia edilen casus yazılımı kullanmadıklarını ve bunu satan şirketlerle iş yapmadıklarını söyledi.

EYP'nin kullandığı iddia edilen Predator casus yazılımı, parolaları, dosyaları, fotoğrafları ve kişileri çıkarabilir ve bir telefonun kamerasını ve mikrofonunu etkinleştirerek yakındaki konuşmaların dinlenmesini sağlayabilir.

Doğrudan başbakana bağlı olan EYP başkanı Kontoleon, parlamento komitesindeki duruşmada, EYP'nin çalışmalarını yalnızca kendi bilgilerine dayanarak değil, zaman zaman dış istihbarat servislerinin ihbarları veya taleplerinden sonra da yürüttüğünü kaydetti.