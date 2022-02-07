Yunan gazeteci Kahire'de ölü bulundu

Yunanistan devlet haber ajansı AMNA muhabiri Nikos Katsikas, dün gece Kahire'deki evinde ölü bulundu. Katsikas AMNA'nın dışında Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'da çeşitli ajans ve ağlarda çalışıyordu.

Yunan gazeteci birkaç gündür kayıptı. Muhabirin cesedi polisin evine girmesi sonucu bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada gazetecinin ölümüyle ilgili Kahire'deki Yunan konsolosluğunun fazla ayrıntının ortaya çıkması için ilgili makamlarla temasını sürdürdüğünü belirtti.

Gazetecinin ölümünü hakkında ek bir bilgi verilmedi.