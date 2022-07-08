Yumurtaya zam: İşte yeni fiyatlar... 

AKP iktidarının politikaları sebebiyle temel gıda ürünlerine zamların ardı arkası kesilmiyor. Toptancılarda yumurta fiyatları yüzde 40 zamlandı. Zamlı fiyatlar depodaki ürünlerin hala satılması sebebiyle marketlere yansımadı.
TGRT’de yer alan habere göre, arz talebi karşılamayınca üretici zarar etmeye başladı. Üretici kalmadığını belirten yumurta toptancısı Erhan Bozkuş, üreticilerin zarar ettiğini, ilerleyen günlerde zamların devam edeceğini söyledi.
İşte zamlı fiyatlar
3 NUMARA 30’LU YUMURTA
-M BOY 40 TL
-L BOY 43
-XL BOY 45 TL
1 NUMARA 15’Lİ GEZEN YUMURTA
-M BOY 25 TL
-30’LU M BOY 50 TL
Zamlı fiyatlar pazartesi yansıyacak
Marketlerin stokta bulunan yumurtaları satması sebebiyle henüz yüzde 40’lık zam fiyatlara yansımadı. Zamlı fiyatların pazartesi (11 Temmuz) yansıması bekleniyor.