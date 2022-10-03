Yumurtanın kolisi 100 liraya dayandı

Yüksek enflasyon ve peş peşe gelen zamların ardından yem, enerji, ambalaj, nakliye maliyetleri arttı. Son 2 aydır büyük artış yaşanan yumurta fiyatlarına yeni zam geldi.

Geçen sene 0,61 kuruş olan yumurtanın tane fiyatı Ekim ayı itibarıyla 2,53 lira oldu. Yine geçen sene 18 TL liraya alınan 30'lu koli yumurtanın fiyatı 100 liraya dayanarak 76 lira oldu.

Ağustos ayında 58 lira olan yumurtanın kolisi iki ayda yüzde 30 zamlandı. Temmuz 2021'de tanesi 0,60 liraya satılan yumurtanın fiyatı 13 Ağustos 2022 tarihinde 2 liraya dayanmıştı. Ekim ayı itibarıyla yumurtanın tane fiyatı 2,53 lira oldu.