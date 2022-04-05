Yumurta zammı kapıya dayandı

Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Metin Akman, artan enflasyona karşı, 'Yumurta fiyatları artacaktır. Aksi düşünülürse yumurtadaki enflasyon daha yüksek olur' dedi.

Bloomberg HT’de yayınlanan Akıllı Tarım programına katılan Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği Başkanı Metin Akman, artan girdi maliyetleri ve piyasadaki belirsizlik sebebiyle yumurta fiyatlarında zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Küçük üreticinin dayanma gücü kalmadı

Artan maliyetler ve piyasanın öngörülemez yapısı nedeniyle küçük üreticinin dayanma gücü kalmadığını aktaran Akman, önümüzdeki dönemde de yumurta fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu, yumurta üreticisinin maddi ve manevi gücü kalmadığını ve acil eylem planının şart olduğunu söyledi.

İklim krizinin de hammade profilini değiştireceğine dikkat çeken Akman, enerjideki desteklerin tüm tarım sektörü için önemli olduğunu dile getirdi.

İstenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz

Akman, yumurtanın besin değerine dikkat çekerek stratejik bir gıda olduğunu bildirdi. Yumurta zammına karşı acil bir eylem planı oluşturulması gerektiğini vurgulayan Akman, aksi takdirde istenmeyen sonuçlar ile karşılaşılabileceğini açıkladı.