Yüksekova'ya giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı

Hakkari Valiliği, Suriye'deki harekâta dönük protestolar nedeniyle kentin belirli yerlerine giriş ve çıkışlarının sınırlandığını, toplanmalarının yasaklandığını ve araçla seyirlerinin kısıtlandığını bildirdi.

Yüksekova ilçesinde "Savaş ve İşgale Hayır" sloganıyla yapılması planlanan protestolar valilik kararıyla yasaklanmıştı.

Hakkari Valiliği'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“İlimiz sınırları içinde kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C ve ek fıkrası ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 19. maddesine istinaden ilimizdeki belirli yerlere giriş ve çıkışın kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlanması, toplanmaları ve araç seyirlerinin kısıtlanması, 27 Kasım saat 08.00’den 28 Kasım saat 20.00’ye kadar 36 saat süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Hakkari coğrafi sınırları içinde yasaklanması kararı alınmıştır.”