Yüksekova’da polis evlerden parmak izi aldı, baro başkanı 'fişleme' tepkisi gösterdi

Medyascope'dan Ferit Aslan'ın haberine göre Hakkâri Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından 27 Eylül’de paylaşılan fotoğraflar ve mesajda, “Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğimizce ‘Pusulam Polis’ projesi kapsamında, ilçemizde vatandaşların kaybolduklarında daha kolay ulaşılabilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için evleri ziyaret edilip parmak izleri alındı” denildi.

Paylaşımdan sonra çok sayıda kişi yapılan işlemin “fişleme” anlamına geldiğini, bunun Türkiye’nin başka bir yerinde görülmeyen bir uygulama olduğunu söyledi. İşlemin engelli çocukların kaybolmaları durumunda rahat bulunmalarına yönelik olduğunu savunanlar da oldu.

Medyascope’a konuşan Hakkâri Barosu Başkanı Avukat Ergün Canan, emniyetin bu uygulamayı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun (PVSK) 5. maddesine dayandırdığını belirterek, “Madde ise bunun tersini söylüyor. İnsanların başvurusu olacak ki böyle bir parmak izi alma işlemi olsun. Evlere gidip baskı unsuru oluşturarak parmak izi almak yasa ve anayasaya aykırı. Bu, şu an ‘engelli vatandaşlar için alınıyor’ deniliyor ama diğer bireylerin de parmak izleri alınabilir. Bu, bize göre bir fişleme. Türkiye’nin başka bir yerinde olmayan bir uygulama neden ilk önce Hakkâri Yüksekova’da uygulanıyor. Bu uygulama doğru değil, kabul etmemiz mümkün değil” dedi.