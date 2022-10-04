Yüksekova’da patlama: 'Yaralılar var' iddiası

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kışla mahallesinde bulunan 75’inci Yıl Polis Karakolu’nun yakınlarında dün akşam 22.00 ve 01.00 saatleri arasında iki patlama meydana geldiği öne sürüldü.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, patlama sonrası Kışla mahallesinden Orman mahallesine giden ve içerisinde özel harekat polislerinin bulunduğu zırhlı araca ateş açıldı.

İddiaya göre sonrasında bölgede uzun bir süre silah sesleri yükseldi, saldırıda üç polis yaralandı.

Saldırı sonrası mahallenin polis ablukasına alındığı, kimi evlere baskınlar düzenlendiği belirtiliyor.