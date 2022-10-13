Yüksekova'da gözaltına alınan kadınlarla ilgili 'işkence' açıklaması

İnsan Hakları Derneği (İHD), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Hakkari Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 9 Ekim'de düzenlenen yürüyüşte gözaltına alınan kadınlara ilişkin açıklama yaptı.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) Yüksekova Şube binasında düzenlenen açıklamaya gözaltına alınan kadınlar ve hukukçular katıldı.

'İşkence emniyette de devam etti'

ÖHD Hakkari Şube Eşbaşkanı Cevahir Ağralı, 9 Ekim’de ilçede yaşanan polis saldırısını hatırlatarak, Halkların Demokratik Partisi (HDP) vekillerinin, yöneticilerinin, avukatların ve haber takibi yapan gazetecilerin kamuoyunun gözü önünde darp ve işkence edilerek gözaltına alındığını belirtti. Ağralı, "Gözaltında başlayan baskı, hakaret, darp, işkence ve kötü muamele daha sonra emniyetin gözaltı aracında saatlerce bekletilerek devam etmiş ve aynı muamele Yüksekova Emniyet Müdürlüğü’nde de sürmüş. Saatlerce emniyetin gözaltı aracında bekletilen partililer ardından nezarethaneye alınmıştır" dedi.

'Kadınların kıyafetleri zorla çıkarıldı'

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre gözaltı sürecinde kadınların psikolojik ve fiziksel olarak şiddete uğradığını, yedi kadının zorla ve işkence edilerek çıplak aramaya maruz bırakıldığını söyledi. Ağralı, “Gözaltına alınan 6 kadın siyasetçi ve gazeteci Rabia Önver nezarethaneye alındıktan sonra bir odaya götürülerek 4-5 kadın polisin çıplak aramasına maruz kalmışlardır. Çıplak arama yapacaklarını beyan eden kadın polislere karşı ‘çıplak aramanın insanlık onuruna aykırı olduğunu ve buna müsaade etmeyeceklerini’ belirten kadınlara karşı polisler tarafından insanlık dışı muamele edilmiştir. Polisler, kadınların kollarından ve ellerinden tutarak zorla kıyafetlerini çıkartırmış ve daha sonra yine zorla kıyafetlerini giydirilmişlerdir. Bu esnada kadınlar, polisler tarafından ittirilerek duvara vurulmuş ve sinkaflı sözler söylenmiş” ifadelerini kullandı.

Üst araması, beden muayenesine dönüşmeyecek tarzda kişinin üzerinde yapılan arama olup, aynı zamanda kişinin beden dokunulmazlığına da dokunan bir arama türünün olduğunu ifade eden Ağralı, “Gözaltına alınan yedi kadının çıplak arama adı altında kıyafetlerinin çıkarılmasının istenmesi ve kabul edilmemesi sonrasında şiddet uygulanarak zorla kıyafetlerinin çıkartılması insan onuru ile bağdaşmayacak tutum ve davranışlardır. Gözaltına alınan 7 kadının çıplak arama yapılması amacıyla işkence ve kötü muameleye maruz kalmış olduğu, kendi beyanları ile birlikte yapılan tespit ve gözlemlerden anlaşılmaktadır. Kadınların vücudunda darp ve işkence izleri belirgin bir şekilde görülebilmektedir. Bu kapsamda; 9 Ekim günü gözaltına alınan 7 kadına yönelik zor kullanarak kötü muamele uygulandığı tespit edilmiştir” dedi.