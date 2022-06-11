Yükseköğretim Kurulu üyeliğine 2 yeni atama

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) üyeliklerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kemal Şenocak ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

Kararla ilgili açıklamada, "Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6’ncı maddesinin b/5 beni ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 7’nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır" denildi.