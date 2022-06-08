'Yüksek kazanç' vaadiyle vurgun: 10 milyon TL kaptırdı

Kuyumculuk sistemi üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen ‘Saadet Zinciri’ benzeri vurgun, İstanbul’da yaşandı. İşadamı S.Ö., bir tanıdığı vasıtasıyla tanıştığı altın danışmanı S.S. adlı kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek 30 Mayıs’ta polise başvurdu.

S.Ö., emniyetteki ifadesinde, bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı S.S. isimli kadın şahıs tarafından dolandırıldığını belirtti.

İddiaya göre S.S. isimli şahsın kendisini Kadıköy’de faaliyet gösteren bir kuyumcu firması çalışanı olarak tanıttığı, kurmuş olduğu kuyumculuk sistemi üzerinden para kazandığını, sisteme girenlerin de kendisi gibi kazanç sağlayabileceğini söyleyerek iş insanı S.Ö.‘den şirket hesabına farklı zamanlarda para istedi.

S.Ö.’ye inanarak ilk olarak şahsi hesabına 97 bin 213 lira yatırdı.

Yatırıma teşvik ettiler

Devamında ise S.S.’nin bağlı bulunduğu kuyumculuk şirketinin hesabına toplam 10 milyon 252 bin 502 lira daha para transferi gerçekleştirdi. Her iki hesaba toplam 10 milyon 349 bin 715 lira aktarıldığı belirlendi. S.S.’nin, iş insanına yüzde 20 ve yüzde 30 gibi değişen oranlarda kazanç vadederek sürekli olarak yatırıma teşvik ettiği anlaşıldı. İddiaya göre iş insanına yatırdığı para karşılığında değerli olduğu söylenen zümrüt, safir, mozanit, kristal ve pırlantaya benzer birçok taş verildi.

İlerleyen günlerde durumdan şüphelenen iş insanı sözde şirketin Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki şubesine gitti. Kapı önünde 150-200 kişilik bir kalabalığın toplandığını gören kişi, kendisinin de dolandırıldığını anladı.

Suçlamaları reddettiler, karşı taraftan şikayetçi oldular

‘Saadet zincirleri’ benzer yapılanmayla ilgili başlatılan soruşturmada, sistem üzerinden kişilerin birikimlerini toplayıp milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan S.S. ve ortak hareket ettikleri öne sürülen K.E. adlı yabancı uyruklu bir kişi, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlaması ile Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 30 Mayıs’ta gözaltına alındı.

Göktürk Polis Merkezi'ne götürülerek ifadesi alınan S.S. ve K.E., haklarındaki iddiaların asılsız olduğunu söyleyerek suçlamaları reddetti.

Herhangi bir usulsüzlük ya da dolandırıcılık olayına başvurmadıklarını ileri süren her iki şüpheli, hakaret ve tehdit edildiklerini gerekçe göstererek karşı taraftan şikayetçi oldu. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 30 Mayıs’ta adliyeye sevk edilen her iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)