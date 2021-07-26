YTÜ Boğaz manzaralı tesisleri özel şirkete devredildi, eski rektörler ve öğrenciler tepki gösterdi

Yıldız Teknik Üniversitesi yönetimindeki öğrencilerin "Kayyum Rektör" olarak andıkları Prof.Dr. Tamer Yılmaz'ın YTÜ Hisarüstü Tesisleri'ni vakıftan alıp özel bir şirket yönetimine devretmesi hem öğrencilerin hem de akademinin tepkisine yok açtı.



Geçtiğimiz günlerde YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz'ın YTÜ Hisarüstü Tesislerini özel bir şirkete devretmesi okulun akademik kadroları ve öğrenciler tarafından tepki gördü. Hatta eski YTÜ rektörleri Ayhan Alkış ve İsmail Yüksek de sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler.

Görevini devraldığı eski rektör Bahri Şahin'in yönetim anlayışını sürdüren Yılmaz daha önce de okul içinde protestolara sebep olan millet bahçesi ve ücretli otopark projelerini hayata geçirmişti.

Cemaatlerle yakın ilişkide olan ve yönetimde olduğu dönem boyunca aydınlanma karşıtı tutumuyla tanınan eski rektör Bahri Şahin'e üniversitenin Teknopark bünyesinden aylık 19.000 TL ödenek, lojmanlarda ücretsiz konaklama hakkı ve husisi araç tahsis edilmesi de halef-selef ilişkisini gündeme getirdi.

Konu üzerine bir açıklama yapan Türkiye Komünist Gençliği, üniversitelerin rant ve soygun düzenine teslim edilmeyeceğini vurguladı

