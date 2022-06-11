YSK'ya resmen soruldu: Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor.

LDP, YSK'ya yaptığı resmi başvuruda bu soruya yanıt isterken, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığının hangi durumda mümkün olacağını da sordu.