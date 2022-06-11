AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor.
LDP, YSK'ya yaptığı resmi başvuruda bu soruya yanıt isterken, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığının hangi durumda mümkün olacağını da sordu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
YSK'ya resmen soruldu: Erdoğan 3. kez aday olabilir mi?
LDP, Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağını YSK'ya resmi bir yazıyla sordu.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor.
LDP, YSK'ya yaptığı resmi başvuruda bu soruya yanıt isterken, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığının hangi durumda mümkün olacağını da sordu.