YSK'nın seçimlere ilişkin tartışmalı kararı yeniden gündemde

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), “seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılması halinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olup olamayacağı, seçim barajının yüzde 7 mi yoksa yüzde 0 (sıfır) mı olacağı, 6 Nisan 2022’de yapılan diğer yasa değişikliklerinin 14 Mayıs’ta yapılacak bir seçimde uygulanıp uygulanmayacağı” tartışmalarını içeren tartışmalı bir kararı yeniden gündemde.

YSK, 2011 yılındaki tartışmalı kararında, “Seçim tarihi, oy verme günüdür” dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağını işaret etmesinin ardından kamuoyunda bir dizi tartışma gündeme geldi. Bu tartışmalarda bazı hukukçuların görüşleri özetle şu noktada toplandı:

“14 Mayıs’ta seçimin yapılabilmesi için seçim kararının 6 Nisan’dan önce alınması gerekir. Çünkü belli yasal süreleri içeren seçim takvimi ancak 6 Nisan’dan önce seçim kararı alınması halinde 14 Mayıs’a yetişir. Seçim tarihi de seçimlerin başlangıç tarihi olan seçim kararı alınma tarihidir, oy verme günü değildir. Bu durumda 6 Nisan 2022 tarihinde Milletvekili Seçimi Kanunu ve Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerin üzerinden 1 yıl geçmemiş olacağından 6 Nisan’da yapılan hiçbir değişiklik 14 Mayıs seçimlerinde uygulanamaz. Bu durumda 6 Nisan 2022’de yürürlüğe giren yüzde 7’lik seçim barajı 14 Mayıs’ta geçerli değildir. Önceki yüzde 10’luk seçim barajı düzenlemesi de mülga olduğuna göre artık 14 Mayıs’ta seçim barajı yüzde 0 (sıfır) olacaktır.”

İşte YSK’nın tartışmalı kararı: Seçim tarihi, oy verme günüdür

Kısa Dalga'dan Ersan Atar'ın haberine göre YSK’nın, bu tartışmalara ilişkin daha önce aldığı bir kararı yeniden gündemde:

Karar, tıpkı şimdiki tartışmada olduğu gibi, “seçim kanunlarında yapılan değişikliklerin uygulanması için geçecek sürede ‘seçim tarihi’ olarak hangi tarihin alınması gerekir?” sorusunun yanıtını, “oy verme günü” olarak veriyor.

YSK, kritik soruyu kararında şu ifadelerle yanıtlamıştı:

“10 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5980 sayılı Kanunla 298 ve 2839 sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerin XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin oy verme tarihi olan 12 Haziran 2011 tarihi esas alındığında, 298 ve 2839 sayılı Kanunlarda yapılan değişikliklerin yürürlük tarihi üzerinden bir yılı aşan süre geçmiş olacağından, anılan kanunlardaki değişikliklerin uygulanmasına karar verilmesi gerekmiştir.”

O dönemde Başkan Ali Em, Başkanvekili Kırdar Özsoylu ve üyeler Mehmet Kılıç, Bahadır Özsoy, Hüseyin Eken, Zeki Çelebioğlu, Muharrem Coşkun Turan Karakaya, Nilgün İpek ve Halim Aşaner’den oluşan 10 üye ile toplanan Kurul, kararını 3 üyenin karşı oyuyla 3’e 7 aldı.