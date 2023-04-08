YSK’de kura çekimi sona erdi: İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Yüksek Seçim Kurulu'ndaki kura çekimi sonucu partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yeri belli oldu. Sosyalist Güç Birliği 5. sırada, Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer alacak.

Partilerin oy pusulasındaki yerleri

Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra

Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra

Millet Partisi - 3. sıra

Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra

Sosyalist Güç Birliği - 5. sıra

Genç Parti - 6. sıra

Memleket Partisi - 7. sıra

Cumhur İttifakı - 8. sıra

Emek ve Özgürlük İttifakı- 9. sıra

Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra

Adalet Birlik Partisi - 11. sıra

Anavatan Partisi - 12. sıra

Yenilik Partisi - 13. sıra

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra

Milli Yol Partisi - 15. sıra

Vatan Partisi - 16. sıra

Güç Birliği Partisi - 17. sıra

Millet İttifakı - 18. sıra

ATA İttifakı - 19. sıra

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra

İttifakların kendi içindeki sıralamaları

Ata İttifakı

Adalet Partisi - 1. sıra

Zafer Partisi - 2. sıra

Cumhur İttifakı

Büyük Birlik Partisi (BBP) - 1. sıra

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) - 2. sıra

Yeniden Refah Partisi (YRP) - 3. sıra

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 4. sıra

Emek ve Özgürlük İttifakı

Yeşil Sol Parti (YSP) - 1. sıra

Türkiye İşçi Partisi (TİP) - 2. sıra

Millet İttifakı

Gelecek Partisi - 1. sıra

Demokrat Parti (DP) - 2. sıra

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) - 3. sıra

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 4. sıra

İYİ Parti - 5. sıra

Saadet Partisi (SP) - 6. sıra

Sosyalist Güç Birliği