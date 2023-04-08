YSK’de kura çekimi sona erdi: İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu'nda, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
Yüksek Seçim Kurulu'ndaki kura çekimi sonucu partilerin ve ittifakların oy pusulasındaki yeri belli oldu. Sosyalist Güç Birliği 5. sırada, Cumhur İttifakı 8. sırada, Emek ve Özgürlük İttifakı 9. sırada, Millet İttifakı 18. sırada, Ata İttifakı ise 19. sırada yer alacak.
Partilerin oy pusulasındaki yerleri
- Yeni Türkiye Partisi - 1. sıra
- Türkiye Değişim Partisi (TDP) - 2. sıra
- Millet Partisi - 3. sıra
- Hak ve Özgürlükler Partisi - 4. sıra
- Sosyalist Güç Birliği - 5. sıra
- Genç Parti - 6. sıra
- Memleket Partisi - 7. sıra
- Cumhur İttifakı - 8. sıra
- Emek ve Özgürlük İttifakı- 9. sıra
- Büyük Türkiye Partisi - 10. sıra
- Adalet Birlik Partisi - 11. sıra
- Anavatan Partisi - 12. sıra
- Yenilik Partisi - 13. sıra
- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) - 14. sıra
- Milli Yol Partisi - 15. sıra
- Vatan Partisi - 16. sıra
- Güç Birliği Partisi - 17. sıra
- Millet İttifakı - 18. sıra
- ATA İttifakı - 19. sıra
- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) - 20. sıra
İttifakların kendi içindeki sıralamaları
Ata İttifakı
- Adalet Partisi - 1. sıra
- Zafer Partisi - 2. sıra
Cumhur İttifakı
- Büyük Birlik Partisi (BBP) - 1. sıra
- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) - 2. sıra
- Yeniden Refah Partisi (YRP) - 3. sıra
- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) - 4. sıra
Emek ve Özgürlük İttifakı
- Yeşil Sol Parti (YSP) - 1. sıra
- Türkiye İşçi Partisi (TİP) - 2. sıra
Millet İttifakı
- Gelecek Partisi - 1. sıra
- Demokrat Parti (DP) - 2. sıra
- Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) - 3. sıra
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) - 4. sıra
- İYİ Parti - 5. sıra
- Saadet Partisi (SP) - 6. sıra
Sosyalist Güç Birliği
- Türkiye Komünist Partisi (TKP) - 1. sıra
- Türkiye Komünist Hareketi (TKH) - 2. sıra
- SOL Parti - 3. sıra