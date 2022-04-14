YSK'dan dikkat çeken seçim kurulu kararı

AKP ve MHP’nin, seçim kanununda değişiklik teklifi Meclis’te kabul edilmesinin ardından yasalaştı.

CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşıdığı düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri de il ve ilçe seçim kurullarının kura ile belirlenmesinin önünün açılmasıydı.

Değişiklikten önce il seçim kurulu, il merkezinde görev yapan en kıdemli hâkimin başkanlığında ve merkez ilçe seçim kurulu başkanlarından sonra gelen en kıdemli iki asıl ve iki yedek hâkim üyeden oluşurken, yeni düzenlemeyle il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış hâkimler arasından kurayla belirlenecek.

Duvar'ın haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dün aldığı kararla, il seçim kurulu başkanı ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanını belirleyecek kura çekimlerinde siyasi parti temsilcisinin ya da üyesinin hazır bulunabileceğine karar verdi.

Bu kararla birlikte siyasi parti temsilcileri il ya da ilçe seçim kurulunda görev alacak hakimlerin kura çekiminde yer alabilecek.