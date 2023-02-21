YSK'da seçim çalışması: Depremden etkilenen illerin vekil sayıları değişmeyecek

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından deprem bölgesindeki illerde milletvekili sayılarının değişmeyeceği belirtildi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) gerçekleştirilen toplantılarda özellikle depremde büyük yıkım yaşayan Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi illerde seçimle ilgili altyapı sorunları, seçmen göçü, kayıplar nedeniyle seçmen kütüklerinin güncellenmesi, seçmenin sandıkla nasıl buluşturulacağı gibi başlıklar gündeme getirildi.

YSK, 2022 yılı nüfus sayımına göre illerin çıkaracağı milletvekilli sayılarını belirledi. Buna göre; seçimlerde depremden etkilenen Adana 15, Şanlıurfa 14, Gaziantep 14, Diyarbakır 12, Hatay 11, Kahramanmaraş 8, Malatya 6, Adıyaman 5, Osmaniye 4, Kilis 2 milletvekili çıkaracak.

Milletvekili sayısında değişiklik olmayacak

YSK’nın yürüttüğü çalışmaya göre, göç veren illerin de, göç alan illerin de seçimlerde çıkaracağı milletvekili sayılarında bir değişiklik olmayacak.

Deprem bölgesindeki illerde depremden kaynaklı yaşanan kayıplar ve göçler nedeniyle şehirlerin nüfusu ne kadar azalırsa azalsın yine de söz konusu şehirlerden TBMM’ye aynı sayıda milletvekili gönderilecek.

Yoğun göç alan illerde ise söz konusu ile taşınan depremzedeler seçmen kütüğünü aldırıp oy kullansa bile taşınılan şehrin milletvekili sayısında değişim olmayacak.