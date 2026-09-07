YPJ 'özel operasyon birliği' olarak Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlanıyor

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında atılan karşılıklı adımlar ve yapılan pazarlıklar kısa süre önce netliğe kavuştu.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, geçtiğimiz hafta SDG’nin “bağımsız bir askeri güç” olarak varlığına son verildiğini ve HTŞ ile tam entegrasyonun sağlandığını duyurdu.

Sağlanan entegrasyonun ardından sürece yönelik muğlaklıklar da netlik kazanmaya devam ediyor.

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Cumhurbaşkanlığı kontenjanından milletvekili olarak Suriye Meclisi'ne atanması beklenen dönemin Rojava Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Eş Başkanı İlham Ahmed, entegrasyona dair açıklamalarda bulundu.

İlke TV'ye konuk olan Ahmed, HTŞ ile SDG arasında çeşitli tartışmalara konu olan YPJ'ye dair kararın netleştiğini belirtti.

"YPJ İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak özel operasyon birliği olarak yer alacak" diyen Ahmed, şöyle konuştu:

“Aslında yaklaşımımız YPJ'nin, yani kadınların ordu içerisinde yer almasıdır. Aylardır süren görüşmeler ve müzakereler sonucunda kadınların orduda yer almasını kabul etmediler. Karar mercilerinde kadınlar yer almıyor. Her ne kadar bakanlıklarda, alt birimlerde kadınlar için bazı alanlar açılmışsa da önemli görevlerde değiller. Anayasa sürecinde kadın haklarının anayasaya girmesi ve güvenceye alınması için önemli bir kadın mücadelesine ihtiyaç var."

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